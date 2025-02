Disastro di Pioltello, una sola condanna e 8 assoluzioni

Una sola condanna a 5 anni e 3 mesi, nei confronti di Marco Albanesi, ex responsabile dell'unità di Brescia di Rfi, e otto assoluzioni, tra cui quella dell'ex ad di Rfi Maurizio Gentile e della stessa società.

Si è chiuso così in primo grado il processo ad ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rete ferroviaria italiana sul disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018, in cui morirono tre donne e oltre 200 persone rimasero ferite o subirono traumi psicologici. Lo ha deciso la quinta penale del Tribunale di Milano. Per quanto riguarda gli imputati assolti le accuse di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo sono cadute "per non aver commesso il fatto".

La "colposa sottovalutazione del rischio, a lui noto, di rottura del giunto isolante incollato ammalorato" è stata addebitata dai giudici a Marco Albanesi, ex "Capo Unità Manutentiva", mentre per l'ex ad di Rfi Maurizio Gentile e gli altri assolti, nel processo sul disastro di Pioltello, le assoluzioni si sono fondate "sull'assenza di prova in ordine alla realizzazione di condotte commissive o omissive ad essi rimproverabili", riguardo ai rispettivi "ruoli" e agli "effettivi flussi informativi" su quel giunto in pessime condizioni e sulla "inadeguatezza della manutenzione", scrive il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia.

Alcune ipotesi sulle lesioni sono cadute per difetto di querela.

I giudici (collegio presieduto da Elisabetta Canevini) hanno ritenuto responsabile dei reati di disastro ferroviario colposo e omicidio e lesioni colpose, e come "concorso formale" tra i due reati, solo Marco Albanesi, in qualità all'epoca di responsabile dell'unità di Brescia di Rfi, ossia di capo dell'unità manutentiva che si occupava di quella tratta ferroviaria. A lui i giudici, dopo circa quattro ore di camera di consiglio, hanno comminato una pena di 5 anni e 3 mesi di reclusione, con le attenuanti generiche e l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. I pm avevano chiesto per lui 6 anni e 10 mesi.

Tutti gli altri sette imputati persone fisiche sono stati assolti dalle accuse di disastro ferroviario colposo e omicidio e lesioni colpose "per non aver commesso il fatto". Si tratta di Maurizio Gentile, l'ex ad di Rfi, e dell'ex direttore di Produzione, Umberto Lebruto, ora Ad di Fs Sistemi urbani, per i quali i pm avevano chiesto 8 anni e 4 mesi. Assolto anche Vincenzo Macello, ex direttore territoriale della Lombardia e ora vicedg di Rfi, per il quale la Procura aveva chiesto 7 anni e 10 mesi. Assolto pure Andrea Guerini, ex responsabile delle Linee Sud della Dtp di Milano, per il quale i pm avevano chiesto 6 anni e 10 mesi.

Per gli altri tre imputati gli stessi pm avevano chiesto le assoluzioni: si tratta di Moreno Bucciantini, ex capo reparto Programmazione e controllo, di Ivo Rebai, all'epoca a capo della Struttura operativa ingegneria della Dtp di Milano, e di Marco Gallini, ex dirigente Struttura organizzativa diagnostica. Per Rfi, imputata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, era stata proposta una sanzione pecuniaria di 900mila euro. Anche la società oggi è stata assolta.

Per Gentile, Lebruto e Macello è caduta "perché il fatto non sussiste" anche l'accusa, contestata in due imputazioni, di "omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro". Per tutti gli imputati sono cadute "per non doversi procedere" anche una parte di accuse di lesioni per le quali mancavano le querele o sono state rimesse, essendo anche venuta meno l'aggravante di aver violato le normative sulla sicurezza. Le motivazioni del verdetto tra 90 giorni.



Commozione in aula per Umberto Lebruto e Vincenzo Macello, rispettivamente ex direttore di Produzione di Rfi ed ex direttore territoriale della Lombardia, entrambi assolti.

Alla lettura della sentenza, Lebruto e Macello sono scoppiati a piangere, hanno abbracciato i propri legali per poi andarsene senza rilasciare dichiarazioni.

Nessun commento nemmeno da parte dei passeggeri che il 25 gennaio 2018 si trovavano a bordo del treno regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi. Cinque di loro erano presenti alla lettura del dispositivo e hanno lasciato l'aula senza rendere alcuna dichiarazione alla stampa.

"Leggeremo le motivazioni. Avremmo ancora da argomentare, ma ci rimettiamo alle motivazioni. Il mio assistito era evidentemente amareggiato". Così l'avvocato Giuseppe Alamia, difensore dell'unico condannato per il disastro ferroviario di Pioltello, Marco Albanesi, commentando la sentenza pronunciata dalla quinta sezione penale del Tribunale di Milano.

In una nota il presidente del Tribunale milanese Fabio Roia spiega, in sostanza, il dispositivo della sentenza sul caso di Pioltello, prima del deposito delle motivazioni tra 90 giorni. Sulla base degli "elementi di fatto acquisiti" durante il processo i giudici hanno "ritenuto di accogliere l'impostazione accusatoria, limitatamente alle posizioni degli imputati Albanesi, Bucciantini, Rebai, Gallini", ossia del condannato e dei tre soli per cui i pm chiedevano le assoluzioni.

Albanesi è stato condannato per "disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose, addebitandogli la colposa sottovalutazione del rischio, a lui noto, di rottura del giunto isolante incollato ammalorato, all'altezza del Km 13+400, lungo la linea DD, binario pari, Milano/Venezia".

Le assoluzioni per tutti gli altri "per non aver commesso il fatto, si sono fondate sull'assenza di prova in ordine alla realizzazione di condotte commissive od omissive ad essi rimproverabili, in considerazione dei rispettivi ruoli ricoperti all'interno dell'assetto organizzativo di Rete Ferroviaria Italiana, nonché degli effettivi flussi informativi circa l'ammaloramento del giunto e l'inadeguatezza della manutenzione che ne ha determinato la rottura la mattina del 25 gennaio 2018, cagionando così il tragico disastro, nei pressi della stazione ferroviaria di Pioltello".

In ogni caso, spiega ancora Roia, "il Tribunale, in coerenza con l'indirizzo interpretativo già accolto dalla Suprema Corte di Cassazione nella vicenda relativa al disastro ferroviario di Viareggio, ha escluso che le norme cautelari astrattamente violate, il cui rispetto avrebbe evitato il verificarsi del disastro, avessero ad oggetto specifiche cautele antinfortunistiche, ritenendo che in realtà esse attenessero alla gestione di un rischio ontologicamente diverso, relativo alla sicurezza della circolazione ferroviaria e alla tutela della pubblica incolumità". E sulla base "di questo inquadramento giuridico della vicenda ha vagliato la sussistenza, e l'osservanza in concreto delle posizioni di garanzia riferibili ai singoli".

Inoltre, gli imputati Gentile, Lebruto, Macello e Gallini sono stati assolti "per insussistenza del fatto, dall'accusa di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro", tenuto conto "dell'inapplicabilità tout court della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel caso di specie, oltre che della radicale carenza di prova". Dal mancato "riconoscimento della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche è derivata anche l'assoluzione" di Rfi "non essendo stato integrato il reato presupposto".

