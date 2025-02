Dal 2 marzo i castelli lombardi aprono ai visitatori

Domenica 2 marzo i castelli, i palazzi e i borghi medievali di quattro province lombarde - Milano, Bergamo, Brescia e Cremona - apriranno porte e ponti levatoi ai visitatori.

L'appuntamento si rinnoverà ogni prima domenica del mese e in occasione di numerose festività. Le 13 giornate di apertura si intrecceranno con altre iniziative sul territorio, rievocando episodi storici e tradizioni locali e animando dimore e borghi che nel Medioevo furono teatro di scontri tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano.

Tra le novità di questa edizione, c'è una nuova collaborazione con il circuito 'Ville Aperte in Brianza', che in due periodi dell'anno (fine aprile e metà settembre) permette di visitare residenze normalmente chiuse al pubblico.

Confermata anche la modalità organizzativa: sul sito dell'associazione Pianura da scoprire, coordinatrice della manifestazione, saranno disponibili aggiornamenti sulle località aderenti, con informazioni dettagliate su orari, costi e modalità di prenotazione. Inoltre, il portale offrirà una panoramica sugli eventi collaterali, tra cui mercatini di prodotti locali, d'antiquariato, mostre d'arte, concerti, rievocazioni storiche o eventi tradizionali.

"Ci sono luoghi che hanno il potere di farci viaggiare nel tempo, di farci immergere in epoche lontane e di farci rivivere storie affascinanti. Le giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali sono un'occasione unica per scoprire la bellezza senza tempo delle nostre dimore storiche, scrigni di storia e cultura che raccontano il passato con il linguaggio delle pietre, degli affreschi, delle torri e dei ponti levatoi" ha commentato l'assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA