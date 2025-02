Cresce mercato dei droni in Italia, vale 160 milioni euro (+10%)

Il mercato professionale dei droni in Italia continua la sua ascesa, raggiungendo nel 2024 un valore di 160 milioni di euro e un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. Le previsioni per il 2025 indicano una ulteriore espansione, con la maggioranza degli operatori del settore che si aspetta un aumento significativo nei prossimi tre anni. Sono i risultati di una ricerca dell'Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano, presentata durante il convegno 'Droni e Mobilità Aerea Avanzata: dalle sperimentazioni all'operatività'.

Il settore che offre droni per uso aziendale e pubblico è trainato principalmente dalle attività di Aerial Operations, cioè modelli di piccola e media taglia per ispezioni di linee elettriche o il monitoraggio del territorio che rappresentano la quasi totalità del mercato (96%); mentre i servizi di Innovative Air Mobility & Delivery, come la consegna di merci e il trasporto passeggeri sono in crescita ma rimangono una piccola parte (4%). Nell'ultimo anno, ricorda la ricerca, l'Enac ha tracciato le regole per il mercato dell'Innovative Air Mobility in Italia ed è stato effettuato il primo volo di Amazon Prime Air per il trasporto merci.

Per l'Osservatorio, nonostante i progressi, la maggior parte dei progetti è ancora in fase di sperimentazione, e la sfida principale per il futuro sarà trasformare queste sperimentazioni in servizi operativi. "Complessivamente, solo il 16% dei progetti con droni censiti a livello mondiale oggi è operativo - afferma Paola Olivares, Direttrice dell'Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata - nel 2025 si devono concretizzare i primi servizi, magari in contesti limitati, per dare piena attuazione alle sperimentazioni avviate negli anni scorsi".

Le applicazioni più promettenti nel breve termine sono quelle legate a ispezioni e sorveglianza, che possono garantire la liquidità necessaria per sostenere gli investimenti. Anche il trasporto di materiale medicale e, in prospettiva, di persone in contesti specifici, suscita un crescente interesse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA