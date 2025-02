Calcio: Atalanta recupera Maldini, verso il rientro sabato

Daniel Maldini va verso la convocazione in occasione della partita di campionato dell'Atalanta sabato pomeriggio a Bergamo col Venezia.

L'attaccante milanese, arrivato nella finestra invernale del calciomercato, alla ripresa del martedì al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia s'è allenato parzialmente col resto del gruppo.

Gli restano quattro giorni, a cominciare dalla doppia seduta di mercoledì, per recuperare del tutto dalla lesione muscolo-fasciale di primo grado all'adduttore lungo a sinistra rimediata alla vigilia di Verona lo scorso 7 febbraio. Maldini ha all'attivo una sola presenza in nerazzurro, da subentrato all'ora di gioco a Mateo Retegui, il 4 febbraio nel quarto di finale di Coppa Italia perso col Bologna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA