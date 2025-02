Architetti e urbanisti, Boeri venga sospeso dalla Triennale

"Se c'è un codice etico in cui si stabilisce che tutti i collaboratori della Fondazione Triennale devono distinguersi per trasparenza e chiarezza, mi sembra opportuno che Boeri venga sospeso". Lo afferma Lorenzo Degli Esposti, uno degli architetti che hanno firmato una lettera di istanza di autotutela per chiedere la sospensione di Stefano Boeri dalla presidenza della Triennale di Milano.

Sono 110 gli architetti, urbanisti e artisti che hanno sottoscritto la richiesta. La lettera fa seguito alla misura cautelare disposta nei confronti di Boeri nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta turbativa d'asta per il progetto della nuova Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura di Milano che dovrebbe sorgere entro il 2026 nell'area di Porta Vittoria. L'indagine parla di "collusioni" tra i partecipanti alla gara, indetta per scegliere il miglior progetto, e i commissari, tra cui appunto l'archistar per il quale nei giorni scorsi il Gip ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura disponendo nei sui confronti il divieto per un anno di far parte delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici.

La difesa di Boeri ha sempre respinto ogni accusa, ma per i sottoscrittori della lettera, inviata, tra gli enti, al Comune di Milano, alla Regione Lombardia e al Ministero della Cultura, "gli elementi per chiedere la sospensione ci sono". "Al momento non vedo motivi oggettivi per una rimozione di Boeri dalla presidenza", ha detto nei giorni scorsi, interpellato sul tema, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.



