Apre Lineapelle, 'il settore che costruisce filiera moda'

Nel giorno in cui apre a Milano la fashion week, in Fiera si inaugura l'ultima delle rassegne legate al comparto moda, Lineapelle, 'dove la filiera costruisce la sua bellezza'. Fino al 27 febbraio, nei padiglioni di Rho, 1100 espositori provenienti da 40 Paesi, presentano trend e campionari della stagione Primavera-Estate 2026, dagli accessori ai componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento.

Lineapelle è la più antica, 105 edizioni, tra gli altri Saloni del settore, Micam, Mipel, Milano Fashion&Jewels, che invece chiudono oggi. Tra sfilate e workshop nell'appuntamento di febbraio, si svolge anche la seconda edizione di Lineapelle Interiors, il suo progetto espositivo dedicato all'incontro di pelli e materiali con l'arredo. Pavimenti, pareti, tavoli, sedie, paraventi, divani, camerette e bagni per promuovere, valorizzare e implementare l'eccellenza innovativa della filiera nel settore dell'interior design.

"La trasformazione dei semilavorati Made in Italy in prodotti di design - ha spiegato Maurizio Molini, direttore creativo di Lineapelle Interiors - contribuisce a comunicarne il valore, amplificando l'attrattività a livello internazionale.

Dall'ideazione di nuovi prodotti all'individuazione di nuovi mercati, ricerca e creatività sono l'infrastruttura immateriale della Design Economy italiana: un sistema supportato da una cultura d'impresa manifatturiera e da una solida rete di formazione, entrambe capaci di attrarre talenti a livello internazionale".



