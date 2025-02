Alle Gallerie d'Italia in mostra la Sicilia di Enzo Sellerio

Ottantacinque fotografie per raccontare la Sicilia più vera attraverso lo sguardo di un grande fotografo ed editore. E' 'Enzo Sellerio - Piccola antologia siciliana', la mostra che Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d'Italia di Milano da oggi fino al 13 aprile 2025. Un omaggio all'intellettuale che chiude le celebrazioni del suo centenario di nascita.

L'esposizione, curata da Monica Maffioli e Roberta Valtorta e realizzata in collaborazione con l'Archivio Enzo Sellerio, ha come protagoniste stampe d'epoca a cui si aggiungono una serie di stampe da negativi originali ma inediti. Immagini che rivelano il vero volto della Sicilia, spezzando stereotipi a favore di aspetti più realistici: scorci di vita quotidiana, sguardi, gioia ma anche fatica.

Il percorso espositivo ridà voce ad un autorevole esponente della cultura siciliana, presentando i nuclei fondamentali del lavoro svolto dal fotografo in un ventennio di attività: dal primo reportage, Borgo di Dio, pubblicato nel 1955 fino ai ritratti di molti intellettuali e artisti protagonisti della stagione culturale palermitana del secondo Novecento.



