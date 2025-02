Al Piccolo il Milano Film Fest, colonna sonora di Agnelli

Ha una nuova casa il Milano Film Fest, il festival dedicato al mondo dell'audiovisivo, dal cinema e le serie tv alla fotografia, che si svolgerà dal 3 all'8 giugno con la direzione artistica di Claudio Santamaria. La sede di riferimento della manifestazione sarà infatti il Piccolo teatro, mentre il programma culturale sarà affidato a Germi - Luogo di contaminazione, il locale-laboratorio artistico aperto lo scorso novembre da Manuel Agnelli.

"Con felicità e soddisfazione annunciamo oggi il nostro quartier generale, luogo eletto della cultura milanese - ha detto Laura Boy, presidente di Fondazione Milano Film Fest - e la collaborazione con Germi, nata in maniera molto spontanea, perché la contaminazione è nel DNA della nostra Fondazione".

"Ci accomuna allo spirito del festival - ha aggiunto Manuel Agnelli, Music Advisor del festival - il coraggio di osare e di aprirci al mondo, che fondano il carisma di una città come Milano". E il nuovo Milano Film Fest, ha promesso Boy, "sarà un festival di sperimentazione tra i diversi territori di produzione artistica dal cinema alla fotografia, alla musica, alla pittura".

Al Piccolo si terranno le proiezioni dei concorsi cinematografici, per corti e lungometraggi, oltre agli eventi speciali che presto saranno annunciati. Mentre si sta chiudendo la call per le opere prime, gli organizzatori hanno spiegato che ad oggi "sono stati visionati oltre 475 film da 45 Paesi, tra cui saranno selezionati i film che concorreranno ai premi del festival". Ma la rassegna, nato in collaborazione con il Comune di Milano e ideata dalla Fondazione Milano Film Fest, che unisce Il Cinemino, Esterni, Fondazione Dude e Perimetro - si svolgerà anche in cinema, teatri, piazze e anche vie della città con anche retrospettive, un occhio d'attenzione all'industry e anche una sezione rivolta alle anteprime internazionali e due focus: uno sulle serie tv con il ritorno dei Serial Awards e uno sulla fotografia.



