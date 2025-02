Accordo Lombardia-Angelicum per rilanciare il centro culturale

Regione Lombardia e associazione Angelicum hanno firmato un protocollo d'intesa per rilanciare il centro culturale realizzato vicino a Brera a Milano da Giovanni Muzio fra gli anni '30 e '40, sede dell'associazione animata negli anni da grandi intellettuali come Giorgio De Chirico, padre Agostino Gemelli, Giovanni Guareschi, Carlo Bo e Salvatore Quasimodo, capace di creare una orchestra diretta da maestri come Claudio Abbado, Riccardo Muti e Zubin Mehta.

Sono passati anni e difficoltà finanziarie. E ora arriva l'intesa, firmata dall'assessore alla Cultura Francesca Caruso e dalla vicepresidente dell'Angelicum suor Battista Stefania Anelli, che ha l'obiettivo di aumentarne la fruizione da parte di artisti, professionisti e cittadini.

"Grazie a questa intesa - ha spiegato Caruso - questa storica sede potrà essere ancora più accessibile. Vogliamo che l'Angelicum di Milano diventi un punto di riferimento per la cultura lombarda, un luogo di scambio, creatività e condivisione".

L'accordo, che rientra nel Programma triennale per la cultura 2023-2025, prevede la collaborazione tra Regione Lombardia e l'Angelicum per la programmazione di eventi e attività culturali, che si tratti di musica, teatro, arti visive o letteratura. L'associazione metterà a disposizione i propri spazi e la Regione si impegnerà a promuovere questa opportunità attraverso i canali istituzionali, coinvolgendo il maggior numero possibile di realtà culturali e sociali.

"Mi è piaciuta molto l'idea della 'cultura che cura'. Il legame con Regione Lombardia - ha commentato suor Anelli - è una carta vincente per promuovere questo concetto. Il teatro Angelicum si occupa di musica e spettacolo ispirandosi allo stile francescano".



