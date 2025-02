'Violenze sistematiche agli anziani', 7 arresti in una Rsa

I carabinieri di Como hanno eseguito lunedì mattina sette ordinanze di custodia cautelare (due in carcere e cinque ai domiciliari) nei confronti di altrettanti dipendenti e collaboratori della Rsa 'Sacro Cuore' di Dizzasco, in provincia di Como, con l'accusa di maltrattamenti in concorso all'indirizzo degli ospiti. In una nota i militari spiegano di aver accertato "violenze sistematiche divenute purtroppo consuetudini lavorative", "percosse, ingiurie, denigrazioni" e "umiliazioni fisiche e psichiche" all'interno della casa di riposo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA