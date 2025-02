Uomo di 49 anni scomparso in Oltrepò Pavese

Un uomo di 49 anni residente a Milano è scomparso da sabato a Fortunago (Pavia), un comune collinare dell'Oltrepò Pavese dove è proprietario di una seconda casa. A lanciare l'allarme è stata la sorella, che ieri aveva provato inutilmente a contattarlo.

Le ricerche si stanno svolgendo nell'area attorno a Fortunago (Pavia). I vigili del fuoco hanno ritrovato, grazie all'utilizzo dei droni e al lavoro svolto da una squadra di terra, il telefonino del 49enne, la sua moto e il casco ai lati di una strada sterrata vicino alla frazione Costa Cavalieri di Fortunago (Pavia). L'uomo sarebbe stato visto per l'ultima volta nella serata di sabato a Costa Cavalieri.

Sul posto è stata allestita l'unità di comando locale dei vigili del fuoco, dove gli operatori Tas (Topografia applicata al soccorso) stanno elaborando la cartografia dei luoghi per continuare la ricerca. Nell'operazione sono impegnate diverse unità dei vigili del fuoco, tra cui i Sistemi aeromobili e pilotaggio remoto e i nuclei cinofili, in coordinamento con le squadre permanenti e volontarie.



