E' stata fissata dal giudice Ivonne Fiorella Calderon per domani alle 14 nel carcere di Lodi l'udienza di convalida del fermo per Andrea Gianì, difeso dall'avvocato Alessandro Corrente, e per suo zio Roberto Zuccotti, difeso dagli avvocati Andrea Arcidiacono ed Elena Veronesi. I due sono accusati di aver ucciso con 35 coltellate Roberto Bolzoni.

Continuano, intanto le indagini curate dal Comando provinciale dei carabinieri di Lodi.



