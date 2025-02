Scontro tra auto e furgone di un dogsitter con 10 cani a bordo

Una donna di 45 anni e un dogsitter di 30 sono rimasti feriti stamani in un incidente stradale sulla provinciale 39 a Settala (Milano).

Lo scontro ha coinvolto l'auto della donna e un furgone dell'uomo, con all'interno 10 cani, tre dei quali sono rimasti feriti lievemente. Dopo l'incidente, avvenuto alle 9.30, frontalmente, per motivi ancora da ricostruire, la donna è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Niguarda mentre il dogsitter è stato portato in codice giallo al Policlinico.



