Sala, le città non sono molto aiutate dal governo

"Le città e i sindaci hanno tutti gli stessi problemi. Stiamo parlando di due città diverse, Palermo e Milano, ma credo che ci sia da imparare reciprocamente dalla condivisione delle problematiche e delle opportunità: pensate alla cultura, ai servizi pubblici, mobilità, trasporto; all'importanza della tecnologia". Lo dice Giuseppe Sala, sindaco di Milano, intervenuto a margine del forum Palermo Milano che si svolge a Palermo.

"Oggettivamente, e non ne faccio un discorso politico, in questo momento le città non sono molto aiutate dal governo, e nemmeno lo sono state dai governi precedenti - aggiunge - mentre le richieste dei cittadini sono sempre di più. Il confronto di oggi servirà a trovare qualche soluzione su temi importanti come università e i servizi cittadini".



