Sala, divario tra Nord e Sud è freno allo sviluppo del Paese

"Il divario Nord-Sud è uno dei freni allo sviluppo del Paese. A mio parere e spero non solo mio, superare questo dualismo si può, ma solo puntando molto sulle città. I Comuni italiani possiedono energie straordinarie, come dimostrano tantissime realtà grandi e piccole, che sperimentano nuovi modelli di amministrazione e introducono buone pratiche replicabili in Italia e all'estero. La collaborazione tra Milano e Palermo deve concentrarsi, a mio giudizio, sui temi strategici di ambiente e innovazione digitale". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando nel corso del "Forum Milano Palermo Genio Mediterraneo" nel Teatro Massimo di Palermo.

"Milano - prosegue - senza assolutamente la presunzione di rappresentare un modello, mette a disposizione per un confronto costruttivo la sua esperienza in diversi ambiti: le politiche di promozione culturale, la mobilità sostenibile e condivisa, la transizione ambientale, la gestione dei rifiuti, la pianificazione urbana, la digitalizzazione, la realizzazione di un welfare moderno e capillare".

"Voglio dirvi subito che elemento chiave per la riuscita delle politiche dell'amministrazione milanese è il gioco di squadra tra pubblico e privato. Milano e Palermo - sottolinea - sono vicine da sempre. I palermitani hanno sempre dato un grandissimo contributo a Milano, in tanti ambiti".



