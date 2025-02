La Russa "Champions all'Inter e scudetto al Napoli? Non firmo"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tifoso interista, parlando con i giornalisti a margine di un evento sullo sport a Palazzo Lombardia, in vista del big match di sabato tra i nerazzurri e il Napoli ha assicurato che non firmerebbe per la vittoria della Champions ma lo scudetto ai partenopei: "No, non firmo, e vorrei anche la Coppa Italia" ha detto La Russa. I cronisti hanno chiesto anche chi preferisce tra Inzaghi e Conte: "Due grandi allenatori - la risposta del presidente del Senato -, molto diversi, ma tutti e due nel cuore degli interisti".

Intanto, l'Inter ha ritrovato la vetta della classifica: "Inizia bene la settimana da capolista, ma l'importate non è l'inizio ma dove si arriva. Ci vediamo sabato sera... Sono indeciso se andare a Napoli, ma siccome non ero mai voluto andare allo stadio nuovo della Juve e per la prima volta sono andato e abbiamo perso... sono indeciso - ha spiegato La Russa -, magari è meglio che la guardi in tv".

Chi può essere l'uomo scudetto per l'Inter? "Sarà Martinez, ma non il centravanti, il portiere. Ha un compito difficilissimo, se sarà all'altezza sarà la novità che ci aiuta" ha concluso La Russa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA