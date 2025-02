Inter, tre nuovi consiglieri nel cda del club

L'assemblea degli azionisti dell'Inter ha nominato il nuovo cda del club nerazzurro, con tre nuovi consiglieri. In particolare, rispetto al precedente escono l'ex ad Alessandro Antonello e i consiglieri indipendenti Carlo Marchetti e Amedeo Carassai, che fanno spazio a Claudia D'Arpizio (consigliere indipendente), Diego Gigliani (consigliere indipendente) e Massimiliano Catanese (chief of staff dell'Inter).

I tre nuovi membri del cdasi aggiungo così a Giuseppe Marotta (Presidente e CEO), Alejandro Cano (Managing Director and Co-Head of Europe, Oaktree Global Opportunities strategy), Katherine Ralph (Managing Director, Oaktree Global Opportunities strategy), Renato Meduri (Senior Vice President, Oaktree Global Opportunities strategy), Carlo Ligori (Associate, Oaktree Global Opportunities strategy), Delphine Nannan (Senior Vice President, Oaktree Luxembourg office) e Fausto Zanetton (CEO di Tifosy Capital & Advisory).

Inoltre, è stata approvata la modifica agli articoli 6, 8, 9 e 10 dello statuto sociale, che hanno principalmente l'obiettivo di permettere che i prossimi Consigli di Amministrazione e Assemblee dei Soci possano essere svolti da remoto, come previsto dalle normative Covid negli scorsi anni.



