A Milano lo sciopero dei mezzi, metro tutte aperte

Sciopero, a Milano, proclamato dal sindacato Usb Lavoro privato a livello nazionale. Possibili disagi potrebbero verificarsi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Le metropolitane, al momento, sono tutte aperte e in funzione, come confermato da Atm. Secondo quanto riferito da Usb lo sciopero è stato proclamato "per il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo del contratto nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027".

Lunedì scioperano anche i dipendenti di Easyjet e Aeroitalia, con un'astensione prevista dalle 12 alle 16 che però potrebbe coinvolgere anche voli precedenti o successivi.

Qualche problema anche in centro, a causa di un tram sviato dai binari in piazza Fontana, intorno alle 7, senza provocare feriti, che deve essere rimosso. Sul posto la polizia locale.





