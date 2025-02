Giro Handbike, Regione Lombardia rinnova il proprio sostegno

Regione Lombardia rinnova il proprio sostegno al Giro Handbike, giunto quest'anno alla 15esima edizione, confermandosi una delle manifestazioni più importanti per il ciclismo paralimpico in Italia e in Europa. Si parte il 30 marzo, con la tappa di Reggio Calabria, per finire il 12 ottobre con l'ultima frazione in programma a Bari.

"Regione Lombardia è da sempre vicina allo sport paralimpico e al suo straordinario valore sociale - commenta il sottosegretario con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi, presentando oggi a Milano la manifestazione -. Il Giro Handbike è un simbolo di resilienza e competizione, un evento che valorizza gli atleti e che rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa abbattere ogni barriera. Tutti devono sentirsi importanti e preziosi con le proprie differenze. Siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione e di contribuire alla diffusione di iniziative che promuovono e valorizzano lo sport per tutti".

"Il Giro Handbike - sottolinea il presidente del Coni, Giovanni Malagò in un messaggio - è una manifestazione entrata nel cuore degli appassionati, un esempio eloquente di come lo sport paralimpico possa promuovere valori fondamentali e offrire opportunità a tanti atleti. Il successo di questa edizione conferma l'importanza della manifestazione nel panorama internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA