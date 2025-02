Fumo in un negozio in piazza Duomo, vigili del fuoco in azione

Squadre dei vigili del fuoco stanno operando a Milano all'interno del negozio H&M, nella centralissima Piazza Duomo, che è stato evacuato a scopo precauzionale, mentre il palazzo non è oggetto di evacuazione.

L'allarme è stato lanciato dal personale del negozio di abbigliamento, che ha rilevato la presenza di fumo provenire dall'area magazzini dei piani interrati. I vigili del fuoco stanno procedendo a una accurata ispezione per individuare il punto da dove sarebbe partito l'allarme dalle centraline antincendio. Sul posto sei mezzi del Comando di via Messina. Dai primi riscontri a provocare il principio d'incendio, prontamente domato, sembrerebbe essere stato un mozzicone di sigaretta.

Sul posto, in via precauzionale sono state inviate anche due ambulanze del 118 ma nessuno ha avuto bisogno di cure. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per facilitare le operazioni di intervento dei sei mezzi dei vigili del fuoco che hanno attirato numerosi curiosi ma sia lo spegnimento del principio d'incendio, sia l'evacuazione del negozio si sono svolti in modo ordinato. Un mezzo dei vigili del fuoco è rimasto sul posto per completare le operazioni di bonifica.



