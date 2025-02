Entro 2026 l'80% dei mezzi di Milano Ristorazione sarà elettrico

Milano Ristorazione rafforza il suo impegno per la sostenibilità con un nuovo obiettivo strategico: elettrificare l'intera flotta di veicoli destinati al trasporto dei pasti scolastici nelle scuole milanesi entro il 2030.

Un impegno sfidante preso con il Comune di Milano, spiega una nota, nell'ambito del nuovo contratto di servizio e del Climate City Contract che la città ha presentato per aderire alla Missione lanciata nel 2020 dalla Commissione Europea '100 climate-neutral and smart cities by 2030'.

Un traguardo significativo sarà raggiunto già nel 2026, quando l'80% dei mezzi sarà elettrico, contribuendo alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria cittadina.

Ogni giorno 121 veicoli partono dai 24 centri cucina centralizzati e dalle 79 cucine nido, consegnando oltre 80.000 pasti sani ed equilibrati a bambini e ragazzi di nidi, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Da gennaio 2025, sono entrati in servizio nell'Area C 15 nuovi mezzi elettrici, sostituendo quelli a combustione. Entro il 2026 saranno introdotti altri 81 veicoli a zero emissioni. Una volta raggiunta l'elettrificazione totale della flotta, si raggiungerà una riduzione di 232 tonnellate di CO₂ l'anno.

"La transizione verso la logistica elettrica rafforza il percorso intrapreso da Milano Ristorazione, affiancandosi agli interventi nei nuovi centri cottura, nelle riqualificazioni dei refettori, nella scelta dei materiali, nell'impegno per il recupero delle eccedenze alimentari e nei progetti educativi di Food Policy", commenta la vicesindaco e assessora all'Istruzione con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo. "L'elettrificazione della flotta è un passo importante verso un servizio più sostenibile che consente di attuare l'impegno assunto nell'attuazione degli indirizzi della food policy di Milano", afferma Davide Vincenzo Dell'Acqua, presidente di Milano Ristorazione Le aziende selezionate lavoreranno inoltre con Milano Ristorazione per studiare soluzioni di micro-logistica ciclabile ancora più sostenibili per il trasporto dei pasti provenienti dalle 80 cucine interne agli asili nido, tramite l'utilizzo di cargo-bike.



