Aci, consegnati diplomi guida sicura ad agenti Polizia Stato

Questa mattina, presso la Questura di Como, si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi agli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Stradale che hanno completato i corsi avanzati di guida sicura dell'ACI Como. I corsi, svolti presso il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Lainate, avevano l'obiettivo di migliorare le capacità degli agenti nella gestione di situazioni di guida complesse, con il supporto degli istruttori di ACI Vallelunga.

Il programma ha integrato teoria e pratica, distinguendosi dai tradizionali corsi di guida sicura. Seguendo il modello didattico nordeuropeo, gli agenti hanno affrontato simulazioni di scenari realistici, grazie a tecnologie avanzate che hanno permesso di riprodurre condizioni difficili senza compromettere la sicurezza. Durante le simulazioni, gli istruttori hanno comunicato con gli allievi via radio, incrementando il realismo dell'esperienza.

Un obiettivo del programma era contrastare l'overconfidence, spesso presente nei corsi tradizionali, dove l'affiancamento di un pilota esperto rischia di distorcere la percezione del rischio. Affrontando direttamente il pericolo, senza la protezione di un esperto, gli agenti hanno sviluppato una consapevolezza cruciale per affrontare situazioni di emergenza.

Alla cerimonia hanno partecipato il Questore di Como Marco Calì e il presidente dell'ACI Como Enrico Gelpi, che hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per migliorare la sicurezza stradale. Gelpi ha dichiarato: "Questa iniziativa dimostra come le formazioni avanzate possano contribuire a preparare al meglio le Forze dell'Ordine per affrontare le sfide quotidiane e garantire maggiore sicurezza".

Il Questore Calì ha ringraziato il presidente dell'ACI Como "per averci sostenuto in questa iniziativa che unisce la crescita dei poliziotti delle volanti e della Polizia Stradale con la necessità di risposte più performanti per la sicurezza. Spero in future collaborazioni simili." La cerimonia si è conclusa con la consegna dei diplomi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA