A Milano Olly sold out in mezzora, raddoppia appuntamento

Olly, il vincitore di Sanremo, raddoppia l'appuntamento de 'La Grande Festa', aggiungendo un secondo show all'Ippodromo Snai San Siro di Milano il 2 settembre dopo che la prima data originaria, il 4 settembre, ha registrato il tutto esaurito in soli trenta minuti, con 34 mila biglietti venduti.

Dopo il sold out delle 14 date invernali del 'Lor rifarò, lo rifaremo tour' (2024 - 2025), Olly tornerà live nei club italiani questa primavera con dodici appuntamenti previsti a Venaria Reale (Torino), Bologna, Roma, Molfetta (Bari) e Firenze e terminerà ufficialmente a Padova. Il tour conta un totale di 26 date completamente sold out.

Visto che anche le prime date annunciate del 'Tutta vita tour (tra l'autunno 2025 e la primavera del 2026) hanno già registrato il tutto esaurito il tour si è arricchito di nuovi appuntamenti. Raddoppiano infatti nel 2025 le date previste a Bologna (8 ottobre 2025 - Unipol Arena) e Roma (14 ottobre - Palazzo dello Sport), mentre nel 2026 raddoppiano gli appuntamenti di Jesolo (8 marzo - Palazzo del Turismo), Firenze (10 marzo - Nelson Mandela Forum) e Torino (22 marzo - Inalpi Arena). Al tour si aggiunge inoltre un nuovo appuntamento presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro il 13 marzo 2026.



