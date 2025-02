Quattro arresti per spaccio droga e rapina a Milano

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia, in tre diverse operazioni, da venerdì alla scorsa notte a Milano e nell'hinterland: due per spaccio di stupefacenti e due per rapina impropria aggravata.

Venerdì, fuori da una pizzeria a Cesano Boscone, un marocchino di 40 anni, con precedenti specifici e irregolare, è stato trovato in possesso - da una pattuglia del Commissariato Lorenteggio - di 19 grammi di cocaina e 350 euro in contanti probabile provento dell'attività illegale. Nella sua casa, a Corsico, sono stati rinvenuti prodotti da taglio e materiali da confezionamento oltre ad altri 7 mila euro in contanti.

Ieri pomeriggio verso le 18, in via Marco Aurelio, sono state arrestate due ragazze - una belga di 19 anni e un'italiana di 22. Erano riuscite a entrare in un appartamento al secondo piano, in quel momento senza nessuno in casa, portando via denaro, orologi e altri monili. Bloccate dal custode e dalla moglie, che avevano dato l'allarme, hanno usato dello spray urticante per fuggire senza riuscirvi.

La scorsa notte, verso le 3.15, la Volante Lambrate ha ammanettato, in via privata Taverna, un bulgaro di 31 anni che aveva addosso 16 grammi di droga Mdpv e 6 grammi di crack oltre a pochi grammi di marjuana e hascisc.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA