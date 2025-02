Aperti i Saloni dei complementi moda con 2858 marchi

Sono stati inaugurati questa mattina a Fiera Milano Rho i saloni che mettono in mostra i complementi della moda, dagli accessori alle borse alle scarpe, un settore che ha chiuso il 2024 con 30 miliardi di fatturato, un export da 25 miliardi, quasi 10.000 aziende per un totale di circa 140.000 addetti.

Cinque fiere, Milano Fashion&Jewels (aperta già da ieri), Micam Milano, Mipel, TheOne Milano e Lineapelle, attraverso le quali espongono le loro novità 2.858 marchi, di cui il 46% proveniente da 51 paesi diversi.

Al taglio del nastro, Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing e moda della Regione Lombardia e Alessia Cappello, assessore del Comune di Milano con delega allo sviluppo economico e politiche del lavoro.

Le rassegne restano aperte fino al 25 febbraio, ad eccezione di Lineapelle che è in calendario dal 25 al 27 febbraio.



