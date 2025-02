Abbandona rifiuti, vigili lo trovano frugando nella spazzatura

Un ventenne residente in Valsassina (Lecco) attraverso effetti personali trovati dai vigili frugando nella spazzatura, è stato identificato come responsabile dell'abbandono di un sacco di rifiuti lungo la tortuosa strada provinciale che unisce Ballabio a Morterone, in provincia di Lecco.

La strada montana è l'unica via di collegamento per Morterone, paese situato a quota 1070 metri e noto per essere da tanto tempo il meno abitato d'Italia con i suoi 31 abitanti.

Quello dell'abbandono di rifiuti lungo la provinciale montana, molto isolata, è un fenomeno purtroppo frequente, e la polizia locale ha deciso di combatterlo, a costo di ispezionare appunto il contenuto dei sacchi, in modo da poter identificare i responsabili degli atti di inciviltà.



