Studente Erasmus ferito per rapina a Milano, non è grave

Uno studente Erasmus è stato ferito con un'arma da taglio, presumibilmente accoltellato, a scopo di rapina, nella notte tra venerdì e sabato, a Milano, da un gruppo di sconosciuti che lo hanno aggredito a scopo di rapina. Il giovane, che ha 22 anni, è stato ferito superficialmente. Il 22enne, di nazionalità spagnola, si trovava in viale Romagna con degli amici quando è stato avvicinato da un gruppetto di nordafricani che per portargli via la catenina gli hanno sferrato un fendente. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.



Quando è stato aggredito si trovava in compagnia di altri studenti, suoi connazionali. Stavano camminando e chiacchierando dopo una serata passata in alcuni locali quando sono stati improvvisamente avvicinati dal gruppo di nordafricani.

Al giovane, trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli, è stata suturata la ferita e a breve verrà dimesso. Sul posto, viale Romagna all'altezza del numero civico 41, sono giunte le Volanti della questura e gli agenti hanno confermato che l'episodio è iniziato e terminato in strada, alle 5.40, dove il 22enne si trovava con amici quando è stato avvicinato dal gruppetto, di almeno tre persone, forse di più. Alla richiesta della catenina d'oro che portava al collo si sarebbe rifiutato di consegnarla e ne sarebbe scaturita una colluttazione culminata con un fendente, al momento non si sa se con un coltello o un altro oggetto tagliente perchè l'arma è stata portata via dai fuggitivi. Il gruppo non è comunque riuscito a portare via la catenina. La Polizia di Stato indaga infatti per tentata rapina.

