Oltre 650 brand a Fashion&Jewels in Fiera Milano

Sono oltre 650 i brand che hanno scelto di esporre in questa edizione di Fashion&Jewels, la manifestazione dell'accessorio moda, dell'abbigliamento e del gioiello, aperta da oggi al 25 febbraio in Fiera Milano, con il 38% delle aziende che proviene dall'estero.

Con questa edizione, Milano Fashion&Jewels rafforza la sua vocazione internazionale grazie alla collaborazione con Bijorcha - Who's Next Paris, che ha creato un ponte tra Milano e Parigi, sostenendo la diffusione della cultura della manifattura del gioiello. E Le prossime città coinvolte in iniziative di sinergia e cooperazione saranno Bucarest, Łódź e Roma.

Il percorso espositivo della fiera si sviluppa in tre padiglioni: uno dedicato al mondo del gioiello, che celebra l'eccellenza creativa e artigianale di questo settore; uno al total look di accessori moda, abbigliamento ready-to-wear, con una sezione speciale dedicata alle Resort Collections e alla sostenibilità; uno per le soluzioni per "l'immediate delivery" di semilavorati e prodotti finiti nei settori della bigiotteria, gioielleria e tessile. L'obiettivo è offrire ai retailer in visita la possibilità di approvvigionarsi rapidamente di prodotti disponibili subito, da inserire direttamente nei propri canali di vendita.



