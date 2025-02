Lupo bloccato in canale nel Milanese, intervengono i Vvf

Un lupo è stato salvato, sabato mattina, nel Milanese, grazie a un intervento dei Vigili del fuoco dopo la segnalazione di un passante che lo aveva notato bloccato all'ingresso della chiusa di una roggia nel Naviglio Grande.

L'intervento per recuperare l'esemplare di specie tutelate è iniziato poco dopo le 7 a Gaggiano, comune agricolo del Sud-Est milanese, tra via Milano e via Italia. Sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento milanese di via Darwin e il nucleo Saf fluviale. Il lupo, di piccola taglia, non è ancora stato fisicamente portato via in attesa dell'arrivo degli esperti del Cras, i centri per il recupero degli animali selvatici, di Milano o Piacenza, cui dovrebbe poi essere affidato.

"Il recupero - hanno spiegato i vigili del fuoco - non è stato facile, per la naturale resistenza dell'animale. Comunque adesso sta bene ed è stato affidato ai veterinari".

Non è la prima volta che i vigili del fuoco di Milano devono recuperare un lupo nella zona che va dal Sud Milano al Parco del Ticino. Ultimamente però pare che le apparizioni dell'animale protetto si siano moltiplicate vicino ai corsi d'acqua. Secondo diverse testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine, infatti, i lupi si avvicinerebbero ai Navigli e alle rogge per predare le nutrie, che sono ormai diffusissime. In passato sono stati avvistati sulla provinciale Noviglio-Binasco, anche se gli avvistamenti si concentrano nell'Abbiatese.

