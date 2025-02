Lo studente ferito a Milano era intervenuto per aiutare un amico

Era intervenuto per difendere un amico vittima di un'aggressione a scopo di rapina lo studente Erasmus ferito con un'arma da taglio nella notte tra venerdì e sabato a Milano da un gruppo di sconosciuti. Il giovane, uno studente spagnolo di 22 anni, è stato colpito da una coltellata superficiale, poi suturata all'ospedale Fatebenefratelli. Sarà dimesso a breve.

Il giovane ferito aveva passato la serata con due amici, a loro volta spagnoli. I tre, due studenti 22 enni e uno di 21 anni, tutti provenienti dallo stesso istituto spagnolo, avevano passato la serata nella discoteca Alcatraz e stavano rincasando.

Attorno alle 5.40 sono stati avvicinati in viale Romagna da un gruppetto, composto apparentemente da giovani nordafricani, che hanno tentato di strappare una catenina a uno dei 22enni.

Quest'ultimo, ha reagito per trattenere la collanina. A quel punto l'amico è intervenuto per aiutarlo, ma gli è stata inferta una coltellata.

Sul posto, in viale Romagna, sono giunte le Volanti della questura. La Polizia di Stato indaga per identificare il gruppo di aggressori, composto apparentemente da 4-5 nordafricani.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA