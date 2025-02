In casa con 80 chili di droga, due arresti nel Varesotto

Due uomini di 46 e 45 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Milano a Saronno (Varese) con l'accusa di spaccio. I due sono stati trovati in possesso di più di 84 kg di droga e di 46mila euro in contanti.

L'indagine ha preso avvio giovedì scorso quando gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Porta Genova, durante un servizio antispaccio, hanno individuato un appartamento a Saronno dove si sospettava fosse nascosto dello stupefacente. Una volta appostati all'esterno, nel pomeriggio hanno visto il 45enne arrivare in auto, scendere nei box e prendere un borsone: subito fermato, è stato trovato in possesso di 200 sigarette elettroniche al Thc, principio attivo della cannabis. Nell''appartamento, residenza però del 46enne, che è stato trovato all'interno, sono stati sequestrati 403 grammi di marijuana, 163 grammi di marijuana e 108 sigarette elettroniche sempre contenenti marijuana.

Nell'abitazione al piano di sopra, sempre nella disponibilità del 46enne, sono stati sequestrati 61,7 kg di hashish, 670 sigarette elettroniche contenenti 8,15 kg di sostanza stupefacente, più materiale per il confezionamento.

Presso il domicilio del 45enne (sempre a Saronno) sono stati rinvenuti altri 14,19 kg di hashish, 46.200 euro in contanti. I due si trovano nel carcere di Busto Arsizio (Varese).



