Calcio: Inter, Sommer 'non vedo l'ora di tornare in campo'

Intervento riuscito per Yann Sommer.

Il portiere nerazzurro, operato nella giornata di ieri per ridurre la frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi nerazzurri con un post sui social: "Grazie per tutto il vostro sostegno e gli auguri di guarigione! Sono completamente concentrato sulla riabilitazione e non vedo l'ora di tornare in campo. Incrociamo le dita per la partita di questa sera. Forza Inter!".

Sommer dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi dopo la sosta per le nazionali, per la precisione verso fine marzo, quando l'Inter affronterà l'Udinese nel match valevole per la 30^ giornata di campionato.

