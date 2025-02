Fontana, il Nord non va messo in difficoltà

"La priorità della Lega è continuare a essere la Lega dei territori, che ascolta i propri cittadini e vuole tutelare soprattutto i nostri territori. Noi siamo nati per questo. Soprattutto al Nord dobbiamo fare in modo che non si creino condizioni che ci mettano in difficoltà". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'assemblea dei segretari di sezione della Lega lombarda a Chiuduno, nella Bergamasca.

"Siamo la Regione che consente a questo Paese di andare avanti, non possono metterci i bastoni tra le ruote" ha aggiunto.



