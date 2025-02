Ragazza morta nei boschi, il denunciato confessa: 'Ero con lei'

Morte come conseguenza di altro reato è l'accusa formulata dalla Procura di Monza nei confronti di un 46enne brianzolo, già accusato dell'occultamento del cadavere di Karine Cogliati, 26 anni, trovata lungo un sentiero boschivo a Carate Brianza (Monza), con mani e piedi legati ad una felpa la scorsa settimana. L'uomo, rintracciato dai carabinieri nei giorni scorsi mentre era in auto diretto in Trentino, presumibilmente per scappare, ha ammesso agli inquirenti di aver trascorso la notte con Karine, con cui ha assunto stupefacenti.

Secondo le sue dichiarazioni, verbalizzate dopo essere stato portato in caserma, Karine sarebbe morta in seguito a un malore e lui a quel punto ha deciso di trasportarla nei boschi per disfarsi del corpo. Le prime risultanze dell'autopsia, attese per confermare che la morte della ragazza sia avvenuta per cause accidentali, al momento non hanno restituito alcun dato utile.

Restano da vagliare gli esiti degli esami tossicologici.



