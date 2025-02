La sferzata rock dei Franz Ferdinand fa ballare Milano

Un po' indie, un po' pop, un po' punk ma soprattutto post-punk, un po' dance, alternativi ma anche un pizzico mainstream. Comunque lo si voglia definire resta sempre rock'n'roll, magari meno ruvido di vent'anni fa, ma pur sempre rock'n'roll perché l'essenza dei Franz Ferdinand, per dirla con il cantante e mentore Alex Kapranos, è di essere "una rock band su cui si può ballare".

Chiedere, per averne conferma, agli oltre 3mila fan che hanno riempito a Milano il Fabrique, sold-out per l'unica data italiana del quintetto di Glasgow, in tour per promuovere The Human Fear, sesto album di una carriera che ha girato la boa dei vent'anni e dei 10 milioni di dischi, facendo conoscere al mondo questi scozzesi stilosi e ricercati come le copertine dei loro dischi che richiamano le avanguardie russe, ma al tempo stesso energici e orecchiabili, nella miglior tradizione britpop.

La scaletta alterna una ventina di brani, una buona metà dall'ultimo album, per un'ora e mezza di musica serrata e una scenografia essenziale, mossa solo dalle luci. Apre le danze Night Or Day, secondo singolo di The Human Fear mentre il pubblico si scatena con le accattivanti Do You Want To e Walk Away, dal secondo album You Could Have It So Much Better.

Si passa dalle atmosfere beatlesiane di Audacious alla trascinante elettronica di Hooked, dalle ruvide Michael e Darts Of Pleasure alle melodie The Dark of the Matinée e Love Illumination, che scaldano le ugole. Saltano tutti con Take Me Out, successo planetario della band di Glasgow, mentre i bis si chiudono con una vorticosa ed elettrica versione di This Fire.

Sul palco, in completo nero e cravattino, Kapranos non si risparmia: canta, corre, salta in perenne scambio di amorosi amorosi sensi con il pubblico ("Sono così felice di essere qui", "vi amo", "siete fantastici") con il resto della band che si limita a incorniciare la sua performance.

Chi non fosse riuscito a trovare posto al Fabrique, avrà l'opportunità di rifarsi in estate. I Franz Ferdinand torneranno in Italia per tre date a fine agosto, il 28 all'Ama Music Festival di Romano D'Ezzelino (Vicenza), il 29 a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) per la rassegna acieloaperto e il 30 a Roma per Roma Summer Fest.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA