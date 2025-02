Furto con scasso su 13 autovetture, arrestato nel Bergamasco

Due giovani hanno infranto oggi il lunotto di 13 auto in sosta, a Romano di Lombardia (Bergamo), rubando tutto ciò che potevano. Avvertiti dai cittadini, i carabinieri delle stazioni di Urgnano e di Calcio (Bergamo) sono subito intervenuti, in via Dosso Pagano, e sono riusciti ad arrestare uno dei due malviventi, un 26enne di nazionalità marocchina, irregolare. La refurtiva che il giovane aveva con sé è stata restituita ai legittimi proprietari. La persona che era con lui è riuscita a scappare a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

L'arrestato, su disposizione del pm, è stato trasferito nel carcere di Bergamo.



