Un'esplosione si è verificata stamani all'interno di un capannone industriale ad Abbiategrasso, nel Milanese. L'esplosione, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, non ha coinvolto perone perché nello stabile non c'era nessuno, ma ha causato seri danni all'edificio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 e gli agenti della Polizia locale di Abbiategrasso.

I vigili del fuoco stanno chiarendo le cause dell'episodio



