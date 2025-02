Champions: Inter; Zanetti, Feyenoord squadra da rispettare

"Il nostro cammino in Champions League è stato ottimo, ora però inizia un'altra competizione, da dentro o fuori. Il Feyenoord è una squadra da rispettare perché abbiamo visto cosa è riuscita a fare, prepareremo al meglio entrambe le partite e abbiamo tutti i presupposti per andare avanti. Le partite ovviamente bisogna giocarle e dipende da noi". Lo ha detto il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.

"Abbiamo grande responsabilità perché siamo l'Inter, la Champions League è una competizione prestigiosa e cercheremo di portare l'Italia il più avanti possibile - ha proseguito -. Non possiamo fare delle scelte, dobbiamo puntare ad andare in fondo in tutte le competizioni. Sappiamo cosa vuol dire essere campioni d'Italia, poi in contemporanea c'è la Champions che onoreremo, cercando di arrivare in finale come abbiamo fatto due anni fa. Sappiamo che è difficile, ma la nostra volontà è di arrivare in fondo, non possiamo scegliere una competizione o un'altra".



