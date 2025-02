Calcinacci dalla torre del Maino a Pavia, ispezione col drone

Lunga ispezione dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali, questa mattina, per verificare a Pavia la stabilità della storica torre del Maino, dalla quale il 30 gennaio scorso erano caduti dei calcinacci. I vigili del fuoco hanno utilizzato anche un drone, scattato foto e registrato video da diverse angolazioni.

La zona della torre, in piazza Leonardo da Vinci, vicino all'Università, resta transennata per non mettere a rischio l'incolumità dei cittadini.

Dopo l'ispezione accurata di oggi saranno valutati gli eventuali interventi necessari per mettere in sicurezza la torre.



