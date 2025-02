Brigata ebraica: 'Dispiaciuti per la decisione di Sala'

"Sono dispiaciuto della decisione del sindaco. Credo che rapire bambini, ucciderli, e fare commercio dei loro cadaveri sia qualcosa di mai visto, e che meriterebbe una attenzione speciale, oltre che una condanna nettissima". Così il direttore del museo della Brigata ebraica di Milano, Davide Romano, commenta le parole del sindaco Giuseppe Sala che ha spiegato che non illuminerà la sede del Comune per i due bambini israeliani morti mentre erano prigionieri di Hamas.

"Anche i primi casi di attentatori suicidi non fecero troppo scalpore, e poi divennero 'normali'. Per questo la nostra società ha il dovere di ribellarsi con gesti straordinari", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA