Aperto il tunnel che collega M2 e M4 a Sant'Ambrogio

Apre oggi a Milano il tunnel che alla fermata Sant'Ambrogio unisce le stazioni della M2 e della M4. Il collegamento consente di cambiare linea della metropolitana attraverso un passaggio coperto.

"Si tratta di un altro punto nevralgico dei collegamenti della M4 che viene aperto - sottolinea l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi -. Passo dopo passo stiamo concludendo tutte le opere superficiali e stiamo restituendo alla città gli spazi che avevamo occupato per realizzare questa immensa opera. Un'infrastruttura che sta già dimostrando la sua importanza nella mobilità milanese e nel trasporto pubblico urbano".

Percorrendo il tunnel è possibile ammirare, grazie alla posa di pannelli trasparenti, i resti delle antiche mura medievali costruite tra il 1157 e il 1158, dopo le distruzioni inflitte dall'imperatore Federico I, e ritrovate nel corso degli scavi.

Proseguono intanto i lavori all'esterno a completamento dell'ascensore e delle altre sistemazioni superficiali. Proprio per consentire alcune di queste attività, da domani, sabato 22 febbraio, per circa due settimane, chiuderà l'intersezione tra via San Vittore e via De Togni.



