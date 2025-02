A.Fontana cita Bossi, 'Roma è un pantano dove si ferma tutto'

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, per parlare di temi come il federalismo fiscale e il rapporto tra Roma e i territori, ha citato Umberto Bossi durante un evento organizzato da Upi e Upl a Monza: "Bisogna usare espressioni che utilizzava Bossi - ha detto Fontana -. Roma è un pantano, un luogo dove si blocca e si ferma tutto. A Roma non si vuole scardinare assolutamente mai niente".

Secondo il governatore, "ci sono de vincoli romani che tendono a bloccare l'efficientamento della cosa pubblica, limiti che ci portiamo dietro da tanti anni". Ad ogni modo "io credo che questo governo stia facendo una serie di riforme importanti e lavorando in maniera molto intensa dopo che i passati governi di centrosinistra non sono sempre stati sensibili sulla necessità di cambiare il Paese", ha concluso.



