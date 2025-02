A Milano l'inchiesta sul presunto complice della 'mantide'

È stato trasmesso a Milano il fascicolo d'indagine a carico di Maurizio Massè, il 59enne fermato sabato scorso per l'omicidio di Michele Della Malva, commesso, secondo le accuse, nel dicembre del 2011 in concorso con Adilma Pereira Carneiro, per la quale la vittima era il secondo marito. L'inchiesta, aperta inizialmente a Busto Arsizio, dove è in corso anche il procedimento a carico della donna per l'omicidio del compagno Fabio Ravasio, travolto da un'auto a Parabiago nello scorso agosto, è passata alla Procura milanese per competenza territoriale come stabilito dal gip.

L'uomo infatti sarebbe stato ucciso a Mesero da Massè e dalla 49enne di origini brasiliane che lo avrebbero costretto a ingerire cocaina. Interrogato dal gip, il 59enne si è detto innocente. Gli atti sono passati al pm Andrea Zanoncelli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA