Papini (Assolombarda), premio d'eccellenza va a tutta struttura

"La comunicazione e l'informazione sono due pilastri fondamentali della società contemporanea, interconnessi in un sistema dinamico che modella il pensiero collettivo e le decisioni individuali": il direttore comunicazione e relazioni esterne di Assolombarda Alessandro Papini lo ha sottolineato ieri alla consegna 2025 del premio 'Ufficio Stampa di Eccellenza' del Gus, Gruppo Giornalisti Ufficio Stampa.

Papini, già dirigente responsabile della Comunicazione Istituzionale, Eventi e Digital di Regione Lombardia, componente dell'Unità di Crisi sanitaria Covid-19, giornalista pubblicista, docente universitario e autore diversi saggi e articoli sul tema della comunicazione strategica, è stato premiato con la responsabile area comunicazione del Milan Daria Nicoli, Stefania Mattioli dell'ASST Cremona ed Eugenio Sorrentino, responsabile ufficio stampa di Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio. "Nell'era digitale, la velocità e l'accessibilità dell'informazione sono aumentate esponenzialmente, ridefinendo le modalità di interazione tra individui, istituzioni e media.

Tuttavia - ha sottolineato Papini -, la sovrabbondanza di informazioni può generare disinformazione e manipolazione, rendendo essenziale il pensiero critico. Le piattaforme digitali hanno amplificato la capacità di partecipazione democratica, ma hanno anche favorito la polarizzazione e l'eco-chamber effect.

Il giornalismo tradizionale, pur rimanendo un riferimento per l'informazione verificata, deve adattarsi alle nuove logiche della comunicazione online".

"La trasparenza e l'etica della comunicazione sono quindi cruciali per garantire una società informata e consapevole.

Comprendere il rapporto tra comunicazione e informazione è quindi essenziale per navigare la complessità del mondo contemporaneo. È quanto cerchiamo di fare in Assolombarda - ha concluso Papini - integrando le funzioni di comunicazione con quelle di informazione, gestione eventi e digital. Per questa ragione il premio è un riconoscimento certamente non al singolo ma a tutta la struttura comunicazione e relazioni esterne dell'Associazione, a cui va il mio ringraziamento".



