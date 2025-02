Legale vittime Covid, non abbiamo imparato la lezione

Dalla pandemia del Covid "non abbiamo imparato nessuna lezione: la sanità pubblica è stata falcidiata, sono stati tolti fondi alla ricerca, è stata depotenziata la medicina territoriale che era la prima sentinella". Così l'avvocato Consuelo Locati, capofila del team legale dell'associazione #Sereniesempreuniti dei Familiari vittime Covid19, a cinque anni dal primo caso di Covid in Italia. "Qui a Bergamo adesso abbiamo il pronto soccorso privato: si disinveste dalla sanità pubblica e si investe su quella privata".

"Non ho letto il piano pandemico, quindi non lo posso commentare. Ma se non saranno più necessari Dpcm forse vuole dire che in materia è stato normato e un passo in più, forse, è stato fatto. Aspetto di leggerlo" ha commentato la legale alla notizia che il nuovo piano pandemico nazionale è stato inviato alla Conferenza Stato-Regioni.

Quanto alla pandemia, "la totale impreparazione e la mancata comunicazione sono stati gli errori che ci hanno fatto subire una strage che poteva essere evitata. Poi nessuno ha avuto la decenza e il rispetto di mettersi davanti ai cittadini, ammettere i propri errori e chiedere scusa" è la sua amara conclusione.



