Il gruppo Almaviva inaugura la sua nuova sede a Milano

Il gruppo italiano di innovazione digitale Almaviva ha inaugurato la nuova sede a Milano in Corso Como, alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del presidente di Almaviva Alberto Tripi e dell'amministratore delegato, Marco Tripi. "Dopo oltre vent'anni di presenza a Milano e in Lombardia come protagonisti strategici dell'innovazione, oggi consolidiamo le nostre radici e rinnoviamo l'impulso della trasformazione digitale per la competitività del territorio lombardo, con l'obiettivo di accrescere la sua capacità attrattiva per talenti ed investimenti, con benefici concreti per imprese, amministrazioni e cittadini", ha commentato Tripi. "La nuova sede - ha aggiunto - è inoltre la testimonianza dell'impegno di Almaviva nel proporre un ambiente di lavoro attento alle esigenze delle persone, contribuendo così al successo di un Gruppo che continua a crescere in Italia e nel mondo".

Oltre alla capogruppo Almaviva, la nuova sede ospita Reactive, la società dedicata alla trasformazione digitale del settore finance & insurance; Kline, la realtà fintech che si occupa di fiduciarie, wealth management, sim, sgr e private banking e ancora il digital hub Almaviva Digitaltec e Almawave, la società del gruppo attiva in ambito Ia e big data quotata al mercato Egm di Borsa Italiana.

Gli uffici sono collocati nel cuore della metropoli milanese, facilmente raggiungibili con tutte le modalità di trasporto pubblico locale e si articolano su tre piani collegati internamente da un'ampia scala e coprono una superficie totale di 2000 metri quadri, con circa 200 postazioni di lavoro, 15 sale riunioni oltre a spazi di condivisione e relax. Gli ambienti sono stati concepiti per offrire spazi di lavoro funzionali, con uno stile contemporaneo attento al benessere e al design, cornice ideale per stimolare condivisione, creatività e sviluppo delle competenze, in coerenza con la cultura e la missione innovativa del gruppo.

Il gruppo aprirà i nuovi spazi ad iniziative di divulgazione, formazione e approfondimento sui temi legati alla trasformazione digitale. In questo contesto si inserisce anche la partnership siglata da Almaviva e TedxMilano per il 2025. L'edificio ha prestazione energetica elevata certificata 'Very Good' dal Building Research Establishment Environmental Assessment Method, tra i principali standard internazionali per la valutazione della sostenibilità degli edifici.



