Dalla Mesopotamia a Cluedo, i giochi da tavolo in mostra

WOW Spazio Fumetto a Milano dal primo marzo si trasforma in un'enorme stanza dei giochi con una mostra, in collaborazione con Assogiocattoli, tutta dedicata ai giochi da tavolo, dalle origini alle più recenti carte collezionabili, passando per classici senza tempo come Monopoly, RisiKo!, Cluedo o Dungeons & Dragons.

Curata da Spartaco Albertarelli e da Luca Bertuzzi, 'Giochi sul tavolo' prende il via da una riproduzione del Gioco Reale di Ur, originario della Mesopotamia e risalente alla prima metà del III millennio a.C., passando per una serie di giochi diffusi nel Settecento e nell'Ottocento provenienti dalla Raccolta di Stampe "A. Bertarelli" di Milano, per arrivare a grandi classici come Monopoly, in mostra con tante edizioni dagli anni 40 ai giorni nostri, RisiKo!, Ticket to Ride, Cluedo, Scarabeo, Il gioco dell'oca, Brivido, Inkognito, Dixit, l'italianissimo Bang! e tantissimi altri, più di 150, tutti esposti in edizioni storiche, speciali, rare o fatte interamente di mattoncini LEGO.

Un posto d'onore spetta a Dungeons & Dragons, celebrato con manuali vintage originali, con una creazione in mattoncini LEGO e con l'allestimento di una tipica sessione di gioco. La mostra omaggia anche il mondo delle carte collezionabili, ultima frontiera del gioco da tavolo, con una sezione dedicata a Magic The Gathering, il primo della sua serie.

I riflettori saranno puntati anche sulla forte influenza che i boardgame hanno esercitato su altri media, da film come 'Jumanji', che ruota attorno a un magico e misterioso gioco da tavolo, alla partita a scacchi con la Morte del Settimo Sigillo, fino a pellicole ispirate a giochi di società come 'Signori, il delitto è servito' e 'BattleShip', trasposizioni di Cluedo e Battaglia Navale. E ancora: i giochi da tavolo pubblicati sulla spinta di quiz televisivi come Lascia o raddoppia o Il Pranzo è servito. Ma il legame più importante è quello con il fumetto, come sottolinea il Direttore del Museo Luigi Bona: "Molti fumettisti si sono dedicati a questo fantastico mondo, come Jacovitti e Crepax, e tanti giochi si rifanno al mondo dei fumetti, senza contare che i tabelloni sono spesso disegnati a mano, diventando delle vere e proprie opere d'arte. A questa coloratissima osmosi è dedicata la mostra", dove ammirare una versione del Mercante in fiera illustrata da Jacovitti e il gioco Innamoramento e Amore con i disegni di Guido Crepax.



