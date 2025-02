Arte e scienza della profumeria, nasce primo corso in Italia

Nasce in Italia il primo corso di alta specializzazione dedicato all'arte e alla scienza della profumeria. Progettato da For.Al scarl e Associazione Per Fumum - in collaborazione con l'Istituto Isipca e con il sostegno dell'Università del Piemonte Orientale e aziende quali Capua 1880, Mane e Paglieri - è rivolto a diplomati di scuola superiore e prevede un percorso didattico di 900 ore, 500 delle quali di formazione teorico-pratica e 400 di stage presso aziende selezionate.

L'Alta Scuola di Profumeria si propone di formare una nuova generazione di esperti del settore, capaci di esprimere la propria creatività con solide competenze scientifiche e manageriali, contribuendo all'evoluzione dell'arte del profumo in Italia e nel mondo. Le lezioni, a numero chiuso, si svolgeranno presso For.Al di Casale Monferrato, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell'Università di Alessandria, la sede Mane di Milano e presso gli istituti Isipca di Versailles e Grasse.

Tra le materie di studio la storia, l'evoluzione e le tendenze della profumeria, chimica, marketing e comunicazione, normativa e regolamentazione del settore. Paglieri riconoscerà tre borse di studio per merito. Ulteriori borse di studio saranno messe a disposizione dal Comune di Casale Monferrato, patrocinatore del progetto insieme alla Camera di Commercio di Alessandria-Asti.



