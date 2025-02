Fontana, 'sui vitalizi consiglieri liberi, l'Aula è sovrana'

"I consiglieri sono liberi di decidere, sono assolutamente coscienti di affrontare certe problematiche. Io ritengo che l'Aula sia sovrana e quindi possa andare nella direzione che ritiene più opportuna". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia, parlando della reintroduzione dei mini vitalizi per i consiglieri regionali votata in commissione e che presto approderà in Consiglio regionale. Ad ogni modo "sono delle questioni che mi lasciano abbastanza indifferente" ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA