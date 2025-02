Sindaco di Monza: 'Sul prolungamento della M5 superare i localismi'

Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, sul prolungamento della metropolitana M5 da Milano in città invita tutti gli attori coinvolti a remare nella stessa direzione, "superando i localismi".

"In questi anni l'amministrazione di Monza ha lavorato costantemente con i responsabili tecnici di Milano e di MM impegnati nella progettazione della linea M5. Abbiamo sempre scelto di privilegiare la continuità dei rapporti istituzionali, mantenendo altrettanto costanti contatti con i sindaci dei Comuni interessati, con la Regione, con il ministero - in una logica di piena rappresentatività delle esigenze del territorio - con i consiglieri regionali e i parlamentari di ogni forza politica, considerando i suggerimenti e le richieste provenienti da associazioni e comitati" sottolinea Pilotto in una nota dopo lo scontro nella commissione regionale della scorsa settimana sull'iter dell'opera e sugli extra-costi.

La convinzione di Pilotto è che il prolungamento rappresenti "una risposta non solo per le 4 città attraversate - Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Monza - ma anche per le due aree provinciali coinvolte - Città Metropolitana di Milano e Provincia MB - e per un bacino molto più ampio" per un'opera, dunque, di interesse su scala regionale. L'infrastruttura, viene sottolineato, collegherà due province che contano 4,5 milioni di abitanti.

Per quanto riguarda i sovracosti, la copertura finanziaria garantita fino ad oggi è di un miliardo e 295 milioni di euro, con gli extra-costi da reperire che ammontano a 589 milioni di euro.

"Solo continuando a lavorare di concerto tra gli enti interessati e mantenendo unitarietà di intenti tra le rappresentanze politiche sarà possibile affrontare seriamente e risolvere il tema della ricerca delle coperture finanziarie necessarie e, a latere, anche la valutazione relativa all'eventuale divisione in lotti della realizzazione dell'opera", conclude Pilotto, sottolineando che in questo momento "nessun atto per individuare possibili tratte da associare a più lotti è sul tavolo degli amministratori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA